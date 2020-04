Matura próbna 2020. Geografia rozszerzona. Arkusz CKE

Poniżej znajdziecie arkusz CKE matury próbnej 2020 z geografii na poziomie rozszerzonym. Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje arkusze od 2 kwietnia, by pomóc uczniom w przygotowaniu się do matury 2020 w czasie, gdy w szkołach nie odbywają się lekcje w formie tradycyjnej. Wszystkie dotychczas publikowane arkusze zamieszczaliśmy w raporcie "Matura 2020. Arkusze".

Zdjęcie Matura próbna 2020: Geografia, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Matura próbna 2020. Geografia poziom rozszerzony. Arkusz CKE (już o 14:00 pobierz tutaj)



Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Mimo rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce rząd dotychczas nie zdecydował o przełożeniu terminu matury 2020.

Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki - każdy na poziomie podstawowym. Dodatkowo konieczne jest napisanie co najmniej jednego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie uczeń może ich wybrać sześć.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.