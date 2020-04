Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała arkusz matury próbnej z języka angielskiego - poziom rozszerzony. Arkusz CKE znajdziesz poniżej. Matura 2020 ma się rozpocząć 4 maja.

Matura próbna 2020. Język angielski poziom rozszerzony. Arkusz CKE (pobierz tutaj)



Matura próbna 2020. Język angielski poziom rozszerzony - plik dźwiękowy (pobierz tutaj)



Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy mają je przekazać nauczycielom. Na stronie internetowej CKE zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia.

"Wskazane jest, aby uczniowie - po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE - rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania; na wydruku - należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką; na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania" - czytamy w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika.

"Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy - korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań - będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu; podczas spotkania on-line - indywidualnego albo z grupą; w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym" - napisał dyrektor CKE.

Zwrócił się do dyrektorów szkół by zadbali o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. "Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole" - zalecił.