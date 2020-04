Próbna matura 2020 trwa. W poniedziałek maturzyści mierzą się z językami obcymi. Na stronie CKE pojawiły się arkusze z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Poniżej znajdziesz arkusz z języka niemieckiego. Zapraszamy!

Matura próbna 2020. Język niemiecki poziom podstawowy - arkusz CKE + plik dźwiękowy

Poniedziałek jest trzecim dniem próbnych matur 2020. W ubiegłym tygodniu CKE publikowała arkusze m.in. z języka polskiego czy matematyki.



Dzisiaj czas na języki obce. Rano pojawiły się arkusze z języka angielskiego , francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na poziomie podstawowym, a po południu - rozszerzonym ( zobacz tutaj i tutaj )



Z kolei we wtorek CKE opublikuje arkusze z biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i informatyki na poziomie rozszerzonym.





Matury zostaną przełożone?

Tegoroczni maturzyści cały czas zastanawiają się, czy matury 2020 odbędą się w wyznaczonym terminie. Oficjalnie, sesja maturalna powinna wystartować 4 maja.



"Rozumiem, że jest ogromne napięcie i niepewność, ale w tej chwili, zgodnie ze wszystkimi dokumentami, zgodnie z prawem, stan epidemiczny trwa do świąt wielkanocnych. Teoretycznie oznacza to, że 15 kwietnia szkoły wracają do normalnego funkcjonowania" - komentuje dyrektor CKE.



"Jeżeli ten stan zostanie przedłużony, to wówczas zostaną podjęte także odpowiednie decyzje jeśli chodzi o egzaminy. Natomiast czekamy na decyzję rządu" - dodaje Marcin Smolik.