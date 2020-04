Język polski na poziomie podstawowym – to z tego przedmiotu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś arkusz matury próbnej. Arkusz do pobrania załączamy poniżej. Uczniowie mają rozwiązać go w domu, a następnie przesłać do sprawdzenia swoim nauczycielom. Jeszcze dziś w naszym raporcie Matura 2020 znajdziecie też arkusze matury próbnej z języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz z fizyki – także poziom rozszerzony.

MATURA PRÓBNA 2020. Język polski - poziom podstawowy. Arkusz CKE pobierz tutaj

Arkusze matury próbnej 2020 będą publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w kolejnych dniach: 2, 3, 6, 7 i 8 kwietnia. CKE będzie je udostępniać o godzinie 9:00 i 14:00. Publikacja arkuszy do próbnego egzaminu ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do matur w czasie, gdy w szkołach nie odbywają się lekcje w formie tradycyjnej. Przypomnijmy, że od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone.

Maturę 2020 zaplanowano na 4 maja. Na razie mimo rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce nie podjęto decyzji o przesunięciu egzaminów. Minister edukacji nie wyklucza jednak takiej możliwości.

Jeszcze dziś tuż po godzinie 14:00 w raporcie specjalnym Interii Matura 2020 opublikujemy za CKE arkusze matury próbnej 2020 z języka polskiego (poziom rozszerzony) oraz z fizyki (także poziom rozszerzony).

Nauczyciele ocenią prace. Dyrektor CKE wyjaśnia

"Wskazane jest, aby uczniowie rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania; na wydruku - należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką; na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania" - napisał w specjalnym komunikacie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.



"Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy - korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań - będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu; podczas spotkania on-line - indywidualnego albo z grupą; w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym" - czytamy w komunikacie dyrektora CKE.





