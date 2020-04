Matura próbna 2020. Język polski poziom rozszerzony. Arkusz CKE

Arkusz CKE język polski poziom rozszerzony publikujemy poniżej. Od 2 do 8 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniała arkusze matury próbnej 2020 z kolejnych przedmiotów. Próbny egzamin maturalny uczniowie mają rozwiązać w domu, a następnie przesłać do sprawdzenia swoim nauczycielom. Wszystkie dotychczas opublikowane arkusze CKE znajdziecie w naszym raporcie Matura 2020 w zakładce arkusze próbne.

Matura próbna 2020. Język polski poziom rozszerzony - pobierz arkusz CKE (tutaj)



"Zadania można rozwiązać w dowolnym czasie; ważne, żeby trzymać się limitu czasu na stronie tytułowej. Próba: jest dobrowolna, daje uczniowi możliwość sprawdzenia się, NIE JEST na ocenę!" - przypomniała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna na Twitterze. Po skończonym egzaminie uczeń powinien wysłać arkusz do swojego nauczyciela, który sprawdzi pracę.

Zasady oceniania arkuszy matury próbnej zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy mają je przekazać nauczycielom. Na stronie internetowej CKE zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia.

Dyrektor CKE Marcin Smolik zwrócił się także do dyrektorów szkół, by zadbali o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. "Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole" - zalecił.

