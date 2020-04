Matura próbna 2020. WOS rozszerzony. Arkusz CKE

Publikujemy arkusz CKE matura próbna 2020 z wiedzy o społeczeństwie. Od 2 kwietnia trwa zdalna matura próbna. Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje arkusze z kolejnych przedmiotów, a uczniowie mogą rozwiązywać je w domach.

Zdjęcie Matura 2019, zdj. ilustracyjne /Daniel Dmitriew /Agencja FORUM

Matura 2020. Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony. Arkusz CKE (pobierz tutaj)

Reklama

We wtorek (7 kwietnia) o godzinie 9 poza arkuszem maturalnym CKE z WOS-u, opublikowaliśmy także arkusz próbnej matury 2020 z biologii - także na poziomie rozszerzonym. Znajdziecie go w naszym raporcie specjalnym Matura 2020. Arkusze (kliknij tutaj)



"Wszystkie arkusze próbne, które w tej chwili zostały opublikowane to są arkusze, które zostały zbudowane z zadań, które zostały wykorzystane we wcześniejszych sesjach egzaminacyjnych. Decyzję o tym, że ma być przeprowadzony egzamin próbny podjęliśmy dosłownie kilka dni po ogłoszeniu stanu epidemicznego i nie było najmniejszej wątpliwości, że nie możemy dopuścić do sytuacji, że klecimy jakiś arkusz z niesprawdzonych zadań, tylko dlatego, żeby były to zadania nowe" - wyjaśnił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Zadania, które znalazły się na próbnej maturze 2020 były wcześniej wykorzystane, lecz nie w głównej, majowej sesji matur, ale w sesjach dodatkowych, które odbyły się w czerwcu. "Jeżeli, ktoś taki arkusz rozwiązywał i wydaje mu się on znajomy, nic nie stoi na przeszkodzie by do tych zadań wrócił i spróbował ponownie rozwiązać te, które sprawiały mu trudność" - dodał dyrektor CKE.