Papież Franciszek zniósł tajemnicą papieską w przypadku postępowań wobec duchownych oskarżonych o wykorzystywanie małoletnich, przemoc seksualną oraz posiadanie i upowszechnianie pornografii dziecięcej - podała Katolicka Agencja Informacyjna.

Zdjęcie Papież Franciszek /TIZIANA FABI / AFP /East News

Oznacza to, że skargi, zeznania i dokumenty procesowe dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego przechowywane w archiwach dykasterii watykańskich, a także w archiwach diecezji, do tej pory podlegające tajemnicy papieskiej, mogą zostać przekazane państwowym prokuraturom, które o to proszą. Jest to "znak otwartości, dostępności, przejrzystości, współpracy z władzami cywilnymi" - wyjaśnił dyrektor programowy Dykasterii ds. Komunikacji, Andrea Tornielli.

Jak podaje KAI, Franciszek postanowił znieść tajemnicę papieską w sprawach dotyczących: aktów seksualnych lub przemocy seksualnej dokonanych pod groźbą lub z nadużyciem władzy; wykorzystania seksualnego osoby małoletniej lub bezradnej; pozyskiwanie, przechowywania lub rozpowszechniania pornografii dziecięcej; zaniechania zgłoszenia lub krycia sprawców przez biskupa lub przełożonego generalnego instytutu zakonnego.

Papież zmodyfikował również trzy artykuły listu apostolskiego motu proprio św. Jana Pawła II "Sacramentorum sanctitatis tutela" (z 2001 r., zmienionego już raz w 2010 r. przez Benedykta XVI). Włączył do kategorii najcięższych przestępstw: pozyskiwanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie przez duchownego w celach seksualnych obrazów pornograficznych osób poniżej 18. roku życia". Dotychczas granica wieku wynosiła 14 lat.