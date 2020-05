Zbliża się lato, a więc czas, kiedy komary najbardziej nam dokuczają. W dobie pandemii koronawirusa pojawiło się pytanie, czy owady te mogą przenosić wirusa Sars-CoV-2. Mamy dla Was odpowiedź.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Czy komary mogą przenosić koronawirusa?

Jak wiadomo, koronawirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu. Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że nie ma dowodów na to, że na ludzi wirusa mogą przenosić zwierzęta. Ale co z owadami, takimi jak np. komary?

Na to pytanie odpowiadają eksperci Polskiej Akademii Nauk.

"Przenoszenie wirusów przez stawonogi, takie jak komary lub kleszcze, jest możliwe tylko wtedy, gdy wirus jest w stanie przetrwać w organizmie stawonoga i znaleźć się w aparacie kłująco-ssącym zwierzęcia. Koronawirusy nie mają takich właściwości" - podkreślają.