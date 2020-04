Czy w czasie epidemii koronawirusa można pójść na cmentarz? Wielu osobom zależy na tym, aby zapalić znicz na grobie bliskiej osoby z okazji świąt wielkanocnych. Czy cmentarze są otwarte mimo stanu epidemicznego? Interia odpowiada na to ważne dla wielu osób pytanie.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Czy można iść na cmentarz?

Nowe rozporządzenia dotyczące walki z epidemią koronawirusa nie zakazują wstępu na teren cmentarzy. Paragraf 17 ust. 1 stanowi, że w okresie od dnia 1 do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z terenów zielonych, m.in. parków, bulwarów, ogrodów botanicznych czy plaż. Cmentarz nie jest jednak zaliczany w poczet terenów zielonych służących rekreacji. Rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się bezpośrednio do tej kwestii. "Rozporządzenie nie wprowadza zakazu wstępu na cmentarze. To decyzje leżące w gestii zarządców" - wyjaśnił.

Przypominamy, że według obecnie obowiązujących obostrzeń przemieszczać się można jedynie w przypadku:

dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizytę u lekarza, opiekę nad bliskimi),

wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie - Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.





Czy cmentarze są otwarte?





Warto przy tym odnotować, że pomimo braku odgórnego zakazu, wielu zarządców cmentarzy w trosce o bezpieczeństwo zdecydowało się na tymczasowe zamknięcie nekropolii dla odwiedzających. Pamiętajmy, że wciąż aktualne pozostaje zalecenie zachowania dwóch metrów odległości od drugiej osoby.