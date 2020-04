Czy osoby starsze powinny wychodzić poza "godzinami dla seniorów"?

Pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 sklepy oraz punkty usługowe w Polsce obsługują wyłącznie osoby, które przekroczyły 65. rok życia. Ma to związek z wprowadzonym w kraju stanem epidemii. Osoby starsze powinny jednak ograniczyć jakiekolwiek wyjścia do niezbędnego minimum.

Zdjęcie "Godziny dla seniorów" obowiązują w sklepach od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 /Beata Zawrzel /Reporter

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Czy osoby starsze powinny wychodzić z domu poza "godzinami dla seniorów"?

Reklama

Ograniczenie dopuszczalnej liczby osób w sklepach spowodowało duże kolejki. Z tego powodu od 1 kwietnia rząd wprowadził zapis, że pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 sklepy oraz punkty usługowe obsługują wyłącznie osoby, które przekroczyły 65. rok życia. Obecnie to rozporządzenie obowiązuje od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendów.

Seniorzy mogą dokonywać zakupów w innych godzinach. Jednak lekarze zaznaczają, że koronawirus jest wyjątkowo niebezpieczny dla osób starszych. Cierpią one bowiem na wiele chorób oraz często mają obniżoną odporność. Osoby starsze powinny więc ograniczyć wyjścia z domu do niezbędnego minimum, a ponadto ograniczyć kontakty z innymi osobami.

Czytaj również:

Co ze ślubami i weselami w czasie pandemii?



Ile osób może być na pogrzebie?