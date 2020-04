W połowie marca wprowadzono w Polsce obowiązkową kwarantannę dla osób powracających do kraju. Dotyczy to również tzw. pracowników transgranicznych.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Czy zostanie zniesiona obowiązkowa kwarantanna dla pracowników transgranicznych?

15 marca, jednocześnie z zamknięciem granic, wprowadzono obowiązkową kwarantannę dla osób powracających do kraju. Początkowo te zapisy nie dotyczyły tak zwanych pracowników transgranicznych. Osoby, które mieszkały w Polsce, a do pracy codziennie dojeżdżały do Niemiec czy Czech mogły odetchnąć z ulgą. Jednak ten zapis uległ zmianie. W związku z tym wiele osób musiało wybrać utrzymanie zatrudnienia lub pozostanie z bliskim.

Nic nie wskazuje na to, żeby te zapisy miały na razie ulec zmianie. W takim tonie wypowiadał się bowiem premier Mateusz Morawiecki, wskazując na wysoki współczynnik zachorowalności poza granicami Polski. Na stosowne regulacje rządu trzeba więc jeszcze poczekać.

