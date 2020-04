Do kiedy będą zamknięte granice?

Obecnie nie wiadomo, jak długo granice pozostaną zamknięte, jednak wiele wskazuje na to, że nieprędko doczekamy się ich otwarcia.

- Nie jest planowane otwarcie polskich granic. Z całą pewnością będziemy utrzymywali termin co najmniej do 3 maja. (...) O ile nie zaistnieją bardzo optymistyczne okoliczności w najbliższych dwóch tygodniach, to chcemy te sanitarne kontrole graniczne oraz obostrzenia graniczne utrzymać - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej 16 kwietnia.



Oficjalnie nie padły jeszcze żadne późniejsze terminy potencjalnego zdjęcia obostrzeń. Przypomnijmy, że granice naszego kraju zostały zamknięte 15 marca. Od tego dnia wszystkie osoby wjeżdżające do Polski, jak również ich domownicy, muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie domowej z bezwzględnym zakazem opuszczania mieszkania.