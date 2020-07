Jak dopisać się do spisu wyborców, żeby móc zagłosować w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca? Poniżej odpowiadamy na to pytanie.

Druga tura wyborów. Jak dopisać się do spisu wyborców?

Druga tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się 12 lipca. Osoby, które tego dnia będą znajdować się poza miejscem swojego zamieszkania, mogą dopisać się do spisu wyborców w miejscowości, w której akurat planują przebywać. Można zrobić to na dwa sposoby, w obu przypadkach usługa jest bezpłatna.

Najprościej i najszybciej dopisać się do spisu wyborców przez internet - można to zrobić pod tym adresem. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny będzie e-dowód lub tzw. profil zaufany - jeśli jeszcze go nie mamy, możemy bezpłatnie założyć go tutaj. Termin składania wniosków on-line upływa 7 lipca o godz. 23:59.

Drugi sposób to osobiste złożenie wniosku w urzędzie miasta. Wniosek musimy napisać samodzielnie, znaleźć się w nim muszą informacje takie jak nasze dane osobowe, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres pobytu czasowego w dniu wyborów. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie również musimy złożyć najpóźniej 7 lipca (w godzinach pracy urzędu).

Dokładna instrukcja dopisania się do spisu wyborców zarówno przez internet, jak w urzędzie, znajduje się pod tym adresem.

Ważna informacja! Dopisanie w pierwszej turze wyborów obowiązuje również w drugiej turze. Osoby, które przed pierwszą turą złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców w jednym miejscu, w drugiej turze mogą zagłosować w tym samym miejscu co w pierwszej. Jeżeli w pierwszej turze głosowaliśmy poza miejscem zamieszkania, a w drugiej chcemy głosować w miejscu stałego zamieszkania, musimy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu, w którym dopisaliśmy się do wpisu. Przykładowo jeśli na co dzień mieszkamy w Łodzi, ale w pierwszej turze głosowaliśmy w Sopocie (i tam dopisaliśmy się do listy), to by w drugiej turze zagłosować w Łodzi, musimy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu w Sopocie.