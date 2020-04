Od 16 kwietnia wchodzi w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Gdzie można kupić maseczki? Oto najnowsze informacje

Zdjęcie Maseczki będą teraz potrzebne w ogromnych ilościach /Alexandr Kryazhev /East News

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Gdzie można kupić maseczki?

Reklama

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne - poinformowała spółka. Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych w całym kraju najpóźniej 20 kwietnia.



Jak podano w komunikacie, Poczta Polska wprowadza do sprzedaży wyprodukowane w Polsce maseczki ochronne wielokrotnego użytku w cenie 9,99 zł za sztukę. Dodano, że produkt będzie można także kupić w sklepie internetowym w paczkach po 5 sztuk, cena za komplet wynosi 49,95 zł. "Pierwsze partie maseczek są już dostępne w placówkach w woj. mazowieckim i łódzkim. Kolejne dostawy sukcesywnie będą realizowane w tym tygodniu. Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju najpóźniej 20 kwietnia br." - czytamy.

Spółka podała, że maseczki polskiego producenta Prakt Practical Equipment są wykonane ze specjalistycznej tkaniny Medico zapewniającej izolację przed czynnikami zewnętrznymi. Parametry tkaniny umożliwiają jej wielokrotne pranie w temperaturze do 95 st. C (w celu dezynfekcji). Jak zaznaczono, tkanina jest wytrzymała na rozdzieranie i tarcie, ma niską kurczliwość i jest łatwa w konserwacji, można ją wybielać i prasować. Tkanina spełnia wymogi leasingu ze względu na wytrzymałość mechaniczną po 50 cyklach prania i suszenia bębnowego w temperaturze 95 st. Celsjusza - wskazano.

Również Żabka wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne sprzedawane bez zysku, w cenie ok. 1,6 zł za sztukę - poinformowała sieć w komunikacie. Dodatkowo firma przekaże nieodpłatnie pół miliona maseczek medycznych do szpitali.



Jak podano, od 15 kwietnia ok. 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych będzie dostępnych do nabycia w ponad 6 tys. sklepach Żabka. Maseczki będą sprzedawane w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Do 16 kwietnia maseczki pojawią się we wszystkich sklepach w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w przyszłym tygodniu.

W ostatnich dniach została zrealizowana dystrybucja maseczek ochronnych dla pracowników i rozpoczęło się przygotowanie 500 tysięcy maseczek medycznych do nieodpłatnego przekazania szpitalom.

Maseczki są przeznaczone dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa. "Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom wywołanym najniższą ceną na rynku, sieć zwróciła się do franczyzobiorców o szczególną uwagę przy sprzedaży maseczek i wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta" - czytamy w komunikacie.