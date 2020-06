​Głosowanie korespondencyjne. Do kiedy odesłać pakiet?

Do kiedy należy odesłać pakiet wyborczy, jeśli zdecydowaliśmy się głosować w wyborach prezydenckich 2020 w sposób korespondencyjny? Sprawdź zasady i terminy!

Zdjęcie Pakiet możemy umieścić m.in. w skrzynce Poczty Polskiej /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM



W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące najbliższych wyborów. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z głosowaniem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.



Reklama

Każdy z wyborców, który zdecydował się na głosowanie korespondencyjne, do 23 czerwca za pośrednictwem Poczty Polskiej otrzymał pakiet wyborczy. Jak zagłosować korespondencyjnie?

Możemy zrobić to na kilka sposobów. Po pierwsze możemy wrzucić kopertę do skrzynek nadawczych wystawionych przez Pocztę Polską na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, najpóźniej do piątku, 26 czerwca, do godziny 23:59.

Ponadto możemy przekazać kopertę do urzędu gminy - najpóźniej do piątku 26 czerwca, w godzinach pracy urzędu.

Jeżeli nie zdążymy oddać pakietu wyborczego do urzędu gminy bądź skrzynki Poczty Polskiej, pozostaje jeszcze trzecia możliwość: możemy w dniu wyborów (28 czerwca) osobiście odnieść pakiet do komisji wyborczej w obwodzie, gdzie jesteśmy wpisani do spisu wyborców.

Ważne! Po zaznaczeniu wybranego kandydata na karcie do głosowania, kartę tę należy umieścić w kopercie "Koperta na kartę do głosowania" i zakleić tę kopertę. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że znajdująca się w niej karta nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej wraz z wypełnionym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu.