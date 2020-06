Godziny otwarcia lokali wyborczych

W jakich godzinach będą otwarte komisje wyborcze? Czy zdążymy zagłosować, jeśli pojawimy się tuż przed ich zamknięciem? Na te pytania odpowiadamy w ramach naszego cyklu "Odpowiada mi Interia".

Zdjęcie Wybory /Łukasz Solski /East News

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące wyborów. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z wyborami, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Komisje wyborcze będą otwarte w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, bez przerwy od godz. 7.00 do godz. 21.00. W tym terminie będzie można w nich brać udział w głosowaniu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.



I choć zachęcamy do tego, aby z oddaniem głosu nie zwlekać do ostatniej chwili, to zgodnie zapisami Kodeksu wyborczego głosować możemy również po godz. 21, o ile tylko zdążymy przekroczyć próg lokalu wyborczego przed tą godziną (reguluje to Rozdz. 6, art. 39 § 4. Kodeksu wyborczego).