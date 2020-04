Według najnowszych rozporządzeń, od 20 kwietnia liczba osób które mogą uczestniczyć we mszy świętej jest związana z powierzchnią kościoła. Ile zatem osób może być na mszy w kościele? Odpowiadamy.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Ile osób może być na mszy w kościele?

Liczba osób które mogą uczestniczyć we mszy świętej jest związana z powierzchnią kościoła. Według nowych rozporządzeń, obowiązujących od 20 kwietnia, w mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jeden uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę). Przykładowo, jeśli świątynia ma powierzchnię 600 metrów kwadratowych, to na mszę będzie mogło wejść 40 osób. W przypadku większych kościołów, jak Świątynia Bożej Opatrzności na warszawskim Wilanowie, będzie to nawet ponad 200 osób. Rozporządzenie obowiązuje od 20 kwietnia do odwołania.

Wierni wciąż są zachęcani do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Przypominamy również, że osoby przebywające w kościołach i kaplicach mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek nie dotyczy księży sprawujących mszę.

