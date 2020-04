Od 20 kwietnia złagodzono obostrzenia dotyczące liczby osób na uroczystościach pogrzebowych. Ile osób może obecnie być na pogrzebie? Odpowiadamy.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Ile osób może być na pogrzebie?

Od 20 kwietnia złagodzono obostrzenia dotyczące liczby osób na uroczystościach pogrzebowych. Poprzedni limit, wynoszący 5 osób, podwyższono do maksymalnie 50. "Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy" - czytamy na stronie rządowej. Rozporządzenie obowiązuje od 20 kwietnia do odwołania.

