Koronawirus pojawił się pod koniec 2019 roku w chińskim Wuhanie, prawdopodobnie na targu owoców morza. Następnie rozprzestrzenił się na niemal cały świat. Dziś wielu z nas zadaje sobie pytanie: ile koronawirus potrwa?

Zdjęcie Ile jeszcze potrwa koronawirus?; zdj. ilustracyjne /ROMAN PILIPEY /PAP/EPA

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące obostrzeń epidemii koronawirusa.



Ile potrwa koronawirus?

Trudno na to pytanie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, a zarazem zwięzły i precyzyjny. Lekarze i epidemiolodzy zwracają bowiem uwagę, że nad trwającą właśnie pandemią uda się zapanować dopiero wtedy, gdy do powszechnego użytku wejdzie wreszcie skuteczna szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS CoV-2 (sądzi się, że może do tego dojść za 12-16 miesięcy) lub uda się opracować efektywny protokół leczenia choroby COVID-19. Tylko w takim wypadku będzie można założyć, że epidemia nie będzie się odnawiała na całym świecie w sposób cykliczny.

Niektóre prognozy wskazują jednak, że sytuacja w naszym kraju powinna się poprawić już w drugiej połowie kwietnia (na taki scenariusz wskazuje model epidemiologiczny opracowany niedawno przez spółkę ExMetrix) lub pod koniec maja (na tym stanowisku stoją specjaliści z firmy Alphamoon, którzy nie wykluczają jednak, że koniec epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 może przypaść nad Wisłą dopiero na ostatnie dni lipca). Wiele zależy oczywiście od tego, kiedy - i w jakim tempie - polski rząd zacznie znosić ograniczenia wprowadzone przed tygodniami.

Na przebieg epidemii mamy też, naturalnie, wpływ sami. Stosując się do zasad dystansu społecznego, dbając o higienę i poddając się dobrowolnej samoizolacji, zwiększamy szansę na ostateczne powstrzymanie niebezpiecznego patogenu przed dalszym rozprzestrzenianiem.