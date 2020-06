Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020?

Tegoroczne wybory prezydenckie będą z pewnością należały do wyjątkowych. Odbędą się wszak w cieniu trwającej nadal pandemii koronawirusa. I dlatego też w czasie ich trwania będą nas obowiązywały nieco inne zasady niż zwykle. Chodzi zwłaszcza o wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kamiński /East News

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące wyborów. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z wyborami, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.



Reklama

Przypomnijmy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, w lokalu wyborczym będzie mogła przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (obostrzenie to nie obejmuje jednak członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych itp.).



Same lokale wyborcze będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę, przez czas nie krótszy niż 10 minut, a przy wejściu umieszczone zostaną dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Powierzchnie najczęściej dotykane przez osoby przebywające w lokalach wyborczych - jak np. klamki, blaty stołów czy urny wyborcze - będą regularnie odkażane (nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie głosowania; podczas wietrzenia i przeprowadzania czynności dezynfekcyjnych lokali nie zamyka się).

Nie zapominajmy, że na terenie lokali wyborczych, podobnie jak w sklepach czy w placówkach administracji publicznej, nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Jak przypominają przedstawiciele resortu zdrowia, za jego nieprzestrzeganie może zostać na nas nałożony mandat (do 500 zł), a nawet kara administracyjna (od 5 tys. do 30 tys. zł).

Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca, w godzinach 7.00-21.00. Zostanie przeprowadzone w sposób mieszany: w lokalach wyborczych oraz drogą korespondencyjną (tę formę wciąż jeszcze mogą wybrać osoby przebywające na kwarantannie - mają na to czas do 26 czerwca; w przypadku innych osób czas na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego już upłynął).

W tradycyjnych lokalach wyborczych głos oddamy za pomocą karty do głosowania, przekazanej nam przez pracownika komisji wyborczej. Na każdej karcie znajdziemy stosowne instrukcje, których przestrzeganie pozwoli nam oddać ważny głos - zapoznajmy się z nimi, zanim zaczniemy wypełniać formularz! Pamiętajmy, że głos oddajemy tylko na jednego kandydata, którego nazwisko widnieje na karcie do głosowania, za pomocą znaku "X" (krzyżyka) postawionego w kratce obok jego nazwiska. Za nieważne uznaje się m.in. te formularze, które nie zostały wypełnione w ogóle lub które zostały wypełnione w sposób nieprawidłowy (bo np. wyborca postawił znak "X" przy więcej niż jednym nazwisku lub wybór swego kandydata zasygnalizował w sposób inny niż przewidziany w instrukcji głosowania).

W przypadku głosowania korespondencyjnego zasady są nieco bardziej skomplikowane. Dlatego też opisaliśmy je w osobnym tekście: Jak głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich 2020?