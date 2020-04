Od 16 kwietnia wchodzi w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Ministerstwo Zdrowia uściśliło, jakie powinniśmy nosić maseczki. Oto szczegóły.

Zdjęcie Od 16 kwietnia wszyscy powinni zakrywać usta i nos. Zdjęcie z początku kwietnia. /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Jaka powinna być maseczka?

Zgodnie z wytycznymi, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało w mediach społecznościowych, maseczka powinna spełniać kilka warunków. Przede wszystkim ma być wygodna i szczelnie przylegać do twarzy, a także posiadać zauszniki. Powinna również składać się z wielu warstw tkaniny oraz pozwalać każdemu, kto ją nosi, na swobodne oddychanie.

Jak napisali przedstawiciele ministerstwa, powinna również nadawać się do prania i suszenia w pralce bez uszkodzenia lub zmiany kształtu.

Jak zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, od czwartku (16 kwietnia) w całej Polsce obowiązuje konieczność zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Do tego celu powinna być wykorzystywana maseczka (ale również może być chustka lub szalik).

Jego zdaniem, "jeżeli idziemy ulicą i przechodzimy koło innej osoby, to ten pył z naszego oddechu, kaszlu czy kichnięcia może razić na odległość, a z maseczką znacznie mniej".

W samochodzie nie ma obowiązku noszenia maseczek, bo jesteśmy najczęściej w nim sami albo w tym gronie, w którym żyjemy w domu. Maseczki są jednak od 16 kwietnia obowiązkowe w transporcie publicznym. Z kolei w zakładach pracy pracodawca może albo wprowadzić bezpieczne odległości między pracownikami, albo maseczki.

