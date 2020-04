Godziny dla seniorów w sklepach cały czas obowiązują, ale już nie przez cały tydzień.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce: Kolejki przed sklepami w Warszawie /MAREK BEREZOWSKI/REPORTER /

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Jakie są obecnie godziny zakupów dla seniorów?

Reklama

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, godziny seniorskie, przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia, obowiązują w sklepach oraz aptekach od 10:00 do 12:00, jednak tylko od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że w weekendy każdy klient może zrobić zakupy o dowolnej godzinie. Przypominamy jednocześnie, że najbliższa niedziela (26 kwietnia) jest niedzielą handlową.

Rozwiązanie w sprawie "godzin dla seniorów" od początku krytykowała branża handlowa, która apelowała, by dla osób po 65. roku życia przeznaczyć dwie pierwsze po otwarciu sklepów. Argumentowano m.in. że wiele sklepów świeci w tych godzinach pustkami, a około południa tworzą się bardzo duże kolejki.