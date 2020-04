Jakie są objawy zarażenia koronawirusem? Czy choruję na Covid-19?

Naukowcy alarmują, że koronawirus może być wszędzie, a 80 proc. zakażonych nie ma żadnych objawów. Co powinno nas jednak zaniepokoić? Jakie są pierwsze oznaki Covid-19?

Zdjęcie Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo, zdj. ilustracyjne /Omar Marques /Getty Images

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.



Eksperci zgodnie przyznają, że od zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów zarażenia koronawirusem może minąć nawet do 14 dni.

Najczęstsze objawy choroby koronawirusowej, zwanej też COVID-19, to gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. Większość ludzi, czyli około 80 proc. zdrowieje bez potrzeby specjalnego leczenia.

W rzadszych przypadkach choroba ma ciężki przebieg i może nawet być śmiertelna. U osób starszych i mających inne schorzenia, takie jak astma, cukrzyca lub choroby serca, zakażenie koronawirusem może prowadzić do ciężkiej choroby.

Możliwe objawy koronawirusa

- kaszel,

- gorączka,

- zmęczenie,

- rozbicie,

- osłabienie,

- bóle mięśni,

- trudności z oddychaniem (w ciężkich przypadkach)

- czasem także wymioty i biegunka.



Koronawirus czy zwykła grypa?

Zarówno grypa sezonowa, jak i COVID-19, czyli choroba wywołana przez nowy koronawirus (SARS-CoV-2), są chorobami zakaźnymi układu oddechowego. Między grypą a COVID-19 jest kilka podobieństw, ale istnieją także różnice. Przy ocenie zagrożenia związanego z COVID-19 należy wziąć pod uwagę, że jest to nowy wirus i naukowcy wciąż pracują nad jego lepszym poznaniem.

Nietypowe objawy koronawirusa

Okazuje się, że u około jednej trzeciej pacjentów z COVID-19 występują objawy oczne, charakterystyczne dla zapalenia spojówek. Z testów wynika, że koronawirus rzadko występuje we łzach. Możliwe jest natomiast przenoszenie się go poprzez kontakt z wydzieliną z oka.

Także nagła utrata węchu i smaku może oznaczać koronawirusa. W Korei Południowej, Chinach i we Włoszech u około 1/3 pacjentów, u których testy na obecność SARS-CoV-2 dały wynik pozytywny, stwierdzono utratę węchu (anosmia lub hiposmia).

Co ciekawe, u zakażonych koronawirusem może pojawić się wysypka. Zmiany skórne zaobserwowano u jednej piątek pacjentów z SARS-CoV-2 w północnych Włoszech.

Naukowcy hiszpańskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (AEDV) doszli z kolei do wniosku, że zmiany na skórze mogą być czasem jedyną oznaką choroby COVID-19.

Zmiany mogą pojawić się na dowolnym obszarze skóry, jednak zauważono, że wysypka najczęściej występuje na brzuchu i plecach. Czasem wygląda jak zwykła pokrzywka albo zaczerwienienie, czasem upodabnia się do wietrznej ospy.

Skóra może też przyjmować ciemną barwę, jak po odmrożeniu. Nie tylko na tułowiu, ale też na dłoniach i stopach, mogą wystąpić małe pęcherzyki.





Czy mam COVID-19? Sprawdź sam!

Jeśli masz wątpliwości, czy zostałeś zarażony koronawirusem, możesz sprawdzić to sam. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną aplikację, która ma pomóc ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. System "Sprawdź, czy masz objawy COVID-19" ma pomóc ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jest to krótki wywiad elektroniczny.

Aplikacja jest dostępna w serwisie www.pacjent.gov.pl.



Jest tam także instrukcja, która krok po kroku wyjaśnia, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.

Jak leczyć koronawirusa w domu?

Nie ma leku pozwalającego zapobiegać chorobie koronawirusowej (COVID-19) lub ją leczyć. Chorzy mogą wymagać wspomagania przy oddychaniu.

Jeśli masz łagodne objawy, nie wychodź z domu, dopóki nie wyzdrowiejesz. Aby złagodzić objawy:

- dużo odpoczywaj i śpij,

- wygrzewaj się,

- pij dużo płynów,

- używaj nawilżacza powietrza lub bierz gorące prysznice, by złagodzić kaszel i ból gardła.

Joanna Potocka

