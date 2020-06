Kiedy II tura wyborów prezydenckich 2020?

Druga tura wyborów odbędzie się, jeśli suma głosów na jednego z kandydatów nie przekroczy w pierwszej turze 50 proc. wszystkich oddanych głosów, czyli jeśli żaden ze startujących nie wygra wyborów w pierwszym głosowaniu.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące wyborów.

Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na najbliższą niedzielę - 28 czerwca. Lokale wyborcze będą tego dnia otwarte w godz. 7.00-21.00. Ewentualna druga tura odbędzie się tymczasem równo dwa tygodnie później - 12 lipca.

Tegoroczne wybory - na mocy ustawy ogłoszonej na początku czerwca - przyjmą formę mieszaną, co oznacza, że wyborcy będą mogli oddać w nich głos również w sposób korespondencyjny (osoby przebywające na kwarantannie wciąż mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego; mają na to czas do 26 czerwca).