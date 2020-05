Kiedy otwarcie restauracji? Szczegóły

Na konferencji prasowej 13 maja premier Mateusz Morawiecki poinformował, że restauracje, bary, kawiarnie, ogródki i puby będą mogły wznowić swoją działalność od 18 maja. Wymagane będzie zachowanie reżimu sanitarnego.

Kiedy otwarcie restauracji?

Obowiązywać będzie limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe, zachowanie 2 metrów odległości między stolikami oraz dezynfekcja stolika po każdym kliencie. Według obowiązujących zasad, przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą co najmniej 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy gośćmi.

Kucharze oraz obsługa lokalu gastronomicznego będą musieli nosić maseczki i rękawiczki, jednak obowiązek ten nie dotyczy gości w trakcie konsumpcji.