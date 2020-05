Na konferencji prasowej 13 maja premier Mateusz Morawiecki poinformował, że salony fryzjerskie i kosmetyczne będą mogły wznowić swoją działalność od 18 maja.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich, kosmetycznych?

Reklama

Tego rodzaju placówki będą funkcjonowały w rygorze sanitarnym, który uwzględnia m.in. zdalne umawianie się na konkretną godzinę (wyłączenie z użytku poczekalni), zakaz wyjmowania i używania telefonów komórkowych czy konieczność zasłaniania ust przez pracownika i klienta (jeżeli tylko pozwala na to wykonywany zabieg). Pracownicy będą ponadto musieli nosić jednorazowe rękawiczki. Po każdym kliencie trzeba będzie również zdezynfekować stanowisko pracy oraz powierzchnie, których mógł dotykać (np. klamki, uchwyty, oparcia krzeseł). Dodatkowo, jeżeli to możliwe, wielorazowe akcesoria w miarę możliwości należy zastąpić jednorazowymi.