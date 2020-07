​Kiedy zaczyna się cisza wyborcza?

Po bardzo intensywnej kampanii obu kandydatów na prezydenta wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy zacznie się cisza wyborcza, a z przestrzeni publicznej zniknie agitacja? Rozpoczęcie ciszy wyborczej już za kilka godzin. Poniżej wyjaśniamy, czego nie wolno robić w trakcie jej trwania i dlaczego należy ją zachowywać.

Cisza wyborcza to czas, w którym zabroniona jest wszelka agitacja polityczna w przestrzeni publicznej. W założeniu ten okres ma dać obywatelom możliwość rozważenia, którego kandydata chcą poprzeć. Cisza wyborcza zaczyna się o północy, w nocy z piątku na sobotę. W całej Polsce obowiązuje ona aż do momentu zamknięcia lokali wyborczych, które nastąpi w niedzielę o godzinie 21.

Czego nie wolno robić w czasie ciszy wyborczej?

W tym czasie nie wolno emitować spotów wyborczych, umieszczać materiałów promujących kandydata (plakatów, banerów) w miejscach, w których wcześniej ich nie było, czy rozdawać ulotek. Zabronione jest organizowanie wieców, pochodów, manifestacji, czy innych zgromadzeń mających na celu wsparcie konkretnego kandydata. Cisza wyborcza obowiązuje w przestrzeni publicznej, mediach tradycyjnych i w internecie. Co warto podkreślić, w czasie ciszy wyborczej wolno zachęcać obywateli wyłącznie do wzięcia udziału w głosowaniu, bez sugerowania, jakiego kandydata powinni poprzeć.

Przypadki złamania ciszy wyborczej należy zgłaszać bezpośrednio policji lub prokuraturze. Grożą za nie bowiem poważne konsekwencje. Najwyższą grzywną, od 500 tys. do miliona złotych, mogą zostać ukarane osoby, które w czasie trwania ciszy wyborczej opublikują wyniki sondaży, czy badań prowadzonych w dniu głosowania.