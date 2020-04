Od czwartku 16 kwietnia będziemy musieli zakrywać nos i usta w przestrzeni publicznej. Jednak samo noszenie maseczek nie zabezpieczy nas przed zakażeniem. Ważne jest to, w jaki sposób będziemy ich używać.

Zdjęcie Koronawirus. Jak prawidłowo używać maseczek? /YANNIS KOLESIDIS /PAP/EPA

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.



Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił na swoich stronach instrukcję, jak poprawnie nałożyć i zdjąć maseczkę. Ważne jest to, aby przed założeniem maseczki zadbać o czystość dłoni - umyć je wodą z mydłem lub zdezynfekować płynem na bazie alkoholu.

Następnie należy zakryć maską nos i usta, upewniając się, że między twarzą a maską nie ma przerwy.



Istotne jest, aby starać się nie dotykać maski podczas jej używania, a jeśli to zrobimy - umyć dłonie lub je zdezynfekować.

GIS podkreśla, że nawet w maseczce, trzeba zachować bezpieczną odległość od innych osób, która wynosi dwa metry.









Zdjęcie Jak prawidłowo nałożyć maseczkę? / Ministerstwo Zdrowia /

Jak dezynfekować bawełniane maseczki?

Bawełniane maseczki wielokrotnego użytku po każdym użyciu należy uprać oddzielnie, nie łączyć ich z innymi ubraniami.

Koronawirus ginie w temperaturze 60 stopni. Specjaliści zalecają, by właśnie w takiej temperaturze - w pralce, a nie ręcznie - prać maseczki bawełniane, nawet przez ok. 30 minut.



Po wypraniu i wysuszeniu dodatkowo powinniśmy je wyprasować.

Maseczki można też zdezynfekować za pomocą preparatów w sprayu na bazie alkoholu. Materiał trzeba dokładnie spryskać środkiem do dezynfekcji i poczekać aż wyschnie.

Maseczkę można także dezynfekować w piekarniku. Należy go ustawić na temperaturę 70 st. C i zostawić w nim maseczkę na 30 minut.

Nie jest zalecana natomiast dezynfekcja za pomocą wybielaczy z chlorem, ponieważ mogą one zniszczyć materiał.