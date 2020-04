Koronawirus w Polsce. Co z terapią niepełnosprawnych dzieci?

Czy prywatne wizyty lekarskie z niepełnosprawnym dzieckiem są możliwe w trakcie ograniczeń związanych z koronawirusem? Interia odpowiada na pytanie pani Jowity.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Beata Zawrzel/NurPhoto /Getty Images

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.



Pani Jowita jest matką niepełnosprawnego dziecka, które ma problemy z przełykaniem. Jeździ z nim na wizyty prywatne do neurologopedy. Czy w takiej sytuacji może zabrać dziecko na wizytę?

Wydaje się, że w takiej sytuacji ma pani pełne prawo, aby nadal bez przeszkód korzystać z usług i pomocy neurologopedy. Terapia, którą objęte jest pani dziecko, jest bowiem - jak rozumiemy - niezbędna, aby mogło zachować sprawność, a jego stan zdrowia nie uległ pogorszeniu. Najlepiej jednak będzie, jeśli szczegóły kolejnej wizyty uzgodni pani z neurologopedą sama, najlepiej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.