Koronawirus w Polsce. Co z wyleczonymi z COVID-19?

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Czy osoby, które były zarażone koronawirusem, a zostały wyleczone, też mają obowiązek trzymania się restrykcji? Przecież podobno nie można się zarazić drugi raz.

Ozdrowieńcy, czyli osoby, u których wykryto zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ale u których nie występują już objawy choroby, nadal podlegają rządowym obostrzeniom i wciąż powinny się poddawać dobrowolnej samoizolacji. Ostatnie doniesienia, spływające zarówno z Chin, jak i z państw Europy Zachodniej, dają powody, by sądzić, że powtórne zakażenie koronawirusem jest jak najbardziej możliwe. Na tę sytuację może wpływać m.in. fakt, że patogen ma co najmniej dwa szczepy, oznaczane jako "typ L" i "typ S"; przypuszcza się, że nawet jeśli ktoś był już nosicielem pierwszego z nich, to wciąż narażony jest na zakażenie drugim. Lekarze i epidemiolodzy zwracają ponadto uwagę, że do powtórnego zachorowania na COVID-19 może potencjalnie dojść również wtedy, gdy organizm osoby zakażonej koronawirusem nie wytworzy dostatecznej liczby przeciwciał. Lepiej wobec tego dmuchać na zimne, nawet jeśli chorobę ma się już za sobą - zwłaszcza że wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na ludzki organizm wciąż jeszcze nie został do końca zbadany.