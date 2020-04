Koronawirus w Polsce. Czy mogę jechać na ryby?

Sebastian: Czy mogę sam jechać na ryby w tym czasie? Jadę sam, w odludne miejsce, ewentualnie w odległości minimum 10 metrów od innego wędkarza.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas .

Najnowsze obostrzenia, wprowadzone przez rząd 31 marca tego roku, każą odpowiedzieć na to pytanie negatywnie. Ustawodawca nie zakazał, co prawda, spacerów czy przejażdżek rowerowych na świeżym powietrzu, ale dopuszcza je tylko jako niezbędny środek higieny. Dozwolona jest więc rekreacja w pojedynkę, ale trenowanie lub uprawianie sportu - już niekoniecznie.

W perspektywie nowych uregulowań, wędkowanie trudno poza tym uznać za tak zwaną niezbędną codzienną potrzebę, za którą uważa się na przykład wyjście do sklepu, do apteki czy na spacer z psem. Na tym stanowisku stoi także wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Trzeba tu jednak poczynić istotne zastrzeżenie: nowe obostrzenia nie dotyczą zawodowych rybaków - im wciąż wolno prowadzić połów ryb.

