Koronawirus w Polsce. Czy mogę jeździć na rowerze i biegać?

Od 1 kwietnia obowiązują nowe, restrykcyjne przepisy, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa. Czy w związku z tym można jeździć na rowerze?

Zdjęcie Czy w związku z nowymi restrykcjami mogę jeździć na rowerze? /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Czy mogę jeździć na rowerze?

- Na pewno nie na miejskim, bo korzystanie z nich jest do odwołania zabronione. Generalnego zakazu jazdy na rowerze nie wprowadzono. Nowe rozporządzenie mówi jednak o zamkniętych - także dla rowerzystów - parkach, bulwarach i ogródkach jordanowskich. Generalnie należy unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie i nie narażać się na ryzyko zachorowania. "Ostatnie doświadczenia pokazują, że lasy to niestety miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się wielu osób, a tym samym zwiększenia szans na zakażenie" - tłumaczą rządzący.

Czy mogę wyjść na spacer?

- Aktywność na zewnątrz powinna być ograniczona do minimum, a możliwość wyjścia z domu traktowana jako niezbędny środek higieny. Wychodźmy się przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy.

Czy mogę wybrać się na poranny jogging?

- Resort zdrowia podkreśla, że taka aktywność nie jest zakazana - ale nie powinniśmy z nią przesadzać. Na krótki bieg albo spacer wybierzmy się, gdy naprawdę tego potrzebujemy.

Czy w obecnej sytuacji można wykonywać jakiekolwiek prace we własnym ogrodzie?

- Zdecydowanie tak - jeśli jesteśmy w takim ogrodzie sami, bez osób z zewnątrz.

Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.