Koronawirus w Polsce. Czy mogę zorganizować imprezę w ogrodzie?

​Czy nowe przepisy dopuszczają zorganizowanie imprezy (urodzin) dla 20-30 osób w ogrodzie? - pyta Marek.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Marek: Czy nowe przepisy dopuszczają zorganizowanie imprezy (urodzin) dla 20-30 osób w ogrodzie?

Aż do odwołania obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. To ograniczenie dotyczy nie tylko imprez masowych takich jak koncerty czy szkolenia. Zapis ten oznacza także, że nie można organizować spotkań, imprez oraz zebrań, na których będzie więcej niż przewidziane przepisami dwie osoby. Zakaz nie dotyczy spotkań z najbliższą rodziną.

Z organizacją większej imprezy w ogrodzie należy jeszcze poczekać i na bieżąco śledzić komunikaty na stronie rządowej dotyczącej koronawirusa.

