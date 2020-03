Koronawirus w Polsce. Czy można biegać?

We wtorek (31.03) premier i minister zdrowia poinformowali o nowych ograniczeniach w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wprowadzono zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów i promenad. Czy w związku z tym można biegać? Co ze spacerami? Oto rekomendacje Łukasza Szumowskiego.

Czy można biegać? Co ze spacerami?

Od 1 kwietnia aż do odwołania w Polsce obowiązuje zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.

Obostrzenia wprowadzono, by w dalszym ciągu ograniczać możliwość gromadzenia się ludzi w większych skupiskach.

Czy w obecnej sytuacji można biegać? Czy nowe obostrzenia dopuszczają możliwość spacerowania?

Minister zdrowia (wypowiedź z 31.03): To nie jest tak, że my mamy prawo biegania, uprawiania sportów. Traktujmy to uprawnienie z epidemicznych rozporządzeń, a teraz z tego dokumentu, jako niezbędny środek higieny zdrowia psychicznego. To nie o to chodzi, żebyśmy utrzymali formę, żebyśmy biegali ileś kilometrów wokół domu. Chodzi o to, żebyśmy po prostu mogli wyjść z psem albo wyjść i przewietrzyć się krótko i jak najkrócej i wrócić do domu.

Łukasz Szumowski dodał, że "oczywiście twarde zapisy są trudne do zdefiniowania".

"Tu bardzo wiele zależy od rozsądku Polaków. W związku z tym moja ogromna prośba: nie wykorzystujmy tego do uprawiania joggingu. Nie wykorzystujmy tego do poprawiania sobie formy fizycznej przez te dwa tygodnie. Naprawdę bez takich ćwiczeń fizycznych damy radę. Jeżeli musimy już bezwzględnie wyjść, to wtedy wyjdźmy, przewietrzmy się i wróćmy do domu" - powiedział.

Odległości dwóch metrów między osobami

Rząd ogłosił wymóg utrzymania co najmniej dwóch metrów odległości między osobami w przestrzeni publicznej. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18. roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

