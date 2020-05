Przez obowiązujący w miejscach publicznych nakaz zasłaniania ust i nosa kupione przez nas produkty - jak np. lody czy gofry - nie powinny być spożywane zaraz po ich nabyciu.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / Alexi Rosenfeld /Getty Images

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.



Reklama

Czy można zjeść lody lub gofry zakupione na świeżym powietrzu?



Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że nakaz zasłaniania ust i nosa sam w sobie uniemożliwia nam zjedzenie czegokolwiek poza domem.

"Nie zawiera on odstępstw dotyczących spożywania posiłków, lodów, gofrów, hot dogów etc. w miejscach objętych nakazem noszenia maseczek. Aktualnie przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gastronomicznej 'na wynos', ale mając na uwadze, że koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, jedzenie posiłków kupionych na wynos powinno następować w domu" - pisze GIS.

Samo kupno lodów, gofrów czy hot-dogów nie jest niezgodne z prawem, ale ich konsumpcja powinna odbyć się np. w samochodzie lub w domu.



Nie wszyscy muszą zasłaniać usta i nos. Nakaz nie obowiązuje m.in. dzieci do czwartego roku życia i osób, które nie mogą założyć lub nosić maseczki z powodów zdrowotnych.