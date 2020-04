27 czerwca mam wyjazd z rodziną na wczasy tygodniowe do Łeby, rezerwacja zrobiona w styczniu, zaliczka wpłacona. Czy przez koronawirusa wyjazd nam przepadnie? - pyta pan Zbigniew.

Zdjęcie Wakacje; zdj. ilustracyjne /Zenon Zyburtowicz /East News

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Reklama

Zbigniew: 27 czerwca mam wyjazd z rodziną na wczasy tygodniowe do Łeby, rezerwacja zrobiona w styczniu, zaliczka wpłacona. Czy przez koronawirusa wyjazd nam przepadnie?

Zgodnie z zapowiadanymi etapami w odmrażaniu gospodarki, dopiero w drugim kroku przewidziane jest otwarcie miejsc noclegowych. Obecnie na noclegi mogą liczyć jedynie osoby wykonujące swoją pracę, np. robotnicy. Ponowne otwarcie hoteli, pensjonatów, hosteli czy kwater prywatnych będzie się wiązało z pewnością z obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi liczby osób mogących przebywać w danym obiekcie.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada taką możliwość dopiero po majówce. Zgodnie z tą wiedzą - istnieje szansa na to, że wyjazd 27 czerwca będzie możliwy do zrealizowania. Należy jednak na bieżąco śledzić komunikaty rządu i wprowadzane przepisy.

Czytaj również:

Co z obroną prac dyplomowych?

Do kiedy trzeba będzie nosić maseczki?