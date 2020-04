Koronawirus w Polsce. Do kiedy trzeba nosić maseczki?

W Polsce obowiązuje obecnie nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Za jego nieprzestrzeganie grozi wysoki mandat. Rozporządzenie obowiązuje do odwołania i nie jest w tym momencie znany termin, w którym zostanie ono zniesione.

Zdjęcie Jak długo trzeba będzie nosić maseczki? /Polska Press /Getty Images

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Do kiedy trzeba nosić maseczki?

Reklama

Przypomnijmy, że od czwartku, 16 kwietnia, obowiązuje w Polsce nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Za jego nieprzestrzeganie grozi nam mandat do 500 zł lub, w przypadku rażącego naruszenia przepisów, kara administracyjna w wysokości od pięciu tys. zł do 30 tys. zł.

Rozporządzenie obowiązuje, jak na razie, do odwołania i nie jest w tym momencie znany termin, w którym zostanie ono zniesione. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zasygnalizował jedynie, że nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych może zostać utrzymany aż do chwili, w której opracowana zostanie skuteczna szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że na terenie lasów, które od 20 kwietnia znów są otwarte i dostępne dla spacerowiczów, nie ma obowiązku korzystania z maseczek. Ust i nosa nie muszą także zakrywać dzieci do czterech lat czy osoby, które mają problemy z oddychaniem (orzeczenie lekarskie nie jest w ich przypadku wymagane).

Czytaj również:



Kiedy kibice wrócą na stadiony?



Czy wymóg odstępu na ulicy dotyczy także par?