Koronawirus w Polsce. Etapy odmrażania gospodarki

Poszczególne etapy odmrażania gospodarki w związku z epidemią koronawirusa w Polsce zostały przedstawiony na konferencji, która odbyła się 16 kwietnia. Powrót do "Nowej Normalności" został podzielony na cztery etapy.

Jakie będą poszczególne etapy odmrażania gospodarki?

Pierwszy etap, obowiązujący od 20 kwietnia, dotyczy m.in. nowych zasad w handlu. Do sklepów o powierzchni poniżej 100 m2 może wejść tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas pomnożona przez cztery. Z kolei w sklepach większych niż 100 m2 na jedną osobę ma przypadać 15m2. Taka sama przestrzeń - 15m2 - ma przypadać na jedną osobę w kościele. Dozwolone jest także spacerowanie rekreacyjne. Po ulicy poruszać się bez opieki może młodzież powyżej 13. roku życia.

Drugi etap pozwoli otworzyć sklepy budowlane w ciągu weekendów, dozwolone będzie także otwarcie hoteli oraz miejsc oferujących noclegi (będą obowiązywały ograniczenia!). Otwarte zostaną także biblioteki, muzea oraz galerie sztuki.

Trzeci etap to zezwolenie na ponowne otwarcie punktów usługowych: zakładów fryzjerskich oraz salonów kosmetycznych. Możliwe będzie także uruchomienie sprzedaży w sklepach, mieszczących się w galeriach handlowych oraz powrót działalności lokali gastronomicznych. Na typ etapie dozwolona ma być także organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (bez publiczności i w otwartej przestrzeni). Ważna wiadomość dla rodziców: to ten etap zakłada (z ograniczeniem liczby osób) możliwość organizacji opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3.

Czwarty etap to ponowne otwarcie salonów masażu, solariów, siłowni oraz klubów fitness. Dopiero w końcowym etapie zezwolone będzie ponowne otwarcie kin oraz teatrów.

Warto pamiętać, że kolejne etapy będą wprowadzane stopniowo, a warunkiem jest niski przyrost zachorowań. Co tydzień prowadzona będzie ocena zachodzących zmian.

