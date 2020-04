Koronawirus w Polsce. Jak uzyskać receptę?

W ramach akcji "Interia mi odpowiada" udzielamy odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce. Wielu czytelników pyta, jak można uzyskać receptę, nie narażając się na wychodzenie z domu.

Zdjęcie E-recepta; zdj. ilustracyjne /Arkadiusz Ziółek /East News

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Reklama

Jak uzyskać receptę?



W obecnej sytuacji wiele gabinetów i przychodni lekarskich daje swoim pacjentom możliwość skorzystania z konsultacji lekarskiej przeprowadzanej za pośrednictwem wideokonferencji, elektronicznego czatu lub przez telefon.

Podczas rozmowy z lekarzem pacjent powinien jak najdokładniej opisać swoje objawy i dolegliwości. Na tej podstawie lekarz postawi diagnozę i wypisze e-receptę, która zostanie natychmiast przesłana pacjentowi SMS-em na podany przez niego numer telefonu (warto przypomnieć, że jeśli nie posiadamy własnego telefonu komórkowego, możemy podać numer telefonu bliskiej nam osoby - męża, dziecka, wnuka itd.) lub na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Taka recepta będzie również dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Zalogujemy się do niego TUTAJ.

E-receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając farmaceucie numer PESEL i czterocyfrowy kod zapisany w SMS-ie odebranym po konsultacji z lekarzem lub pokazując mu kod kreskowy widniejący w wiadomości otrzymanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto pamiętać, że do odbioru e-recepty wolno nam upoważnić dowolną, zaufaną osobę posiadającą IKP. Informacje o tym, jak wystawić takie pełnomocnictwo, zawarto w poradniku dostępnym pod tym adresem.