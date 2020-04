Koronawirus w Polsce. Jakie obowiązują ograniczenia?

Do 19 kwietnia przedłużono obowiązujące dotychczas obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce. W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" przedstawiamy listę aktualnych zasad i ograniczeń.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Marek Berezowski /Reporter

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Konieczność zakrywania ust i nosa

Reklama

"Przedłużamy wszystkie regulacje przeciwko koronawirusowi" - przekazał 9 kwietnia premier Mateusz Morawiecki.

W związku z tym, do 19 kwietnia przedłużone zostają obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich, a także limitu osób w sklepach i kościołach. Decyzje rządu objęły również szkoły - placówki będą zamknięte do 26 kwietnia. Egzaminy maturalne i ósmoklasistów zostały przesunięte.

Od czwartku 16 kwietnia, w przestrzeni publicznej obowiązuje zakaz zakrywania nosa i ust.

Aktualne zasady i ograniczenia

Zdjęcie Aktualne zasady i ograniczenia / INTERIA.PL