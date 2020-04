Koronawirus w Polsce. Kiedy kibice wrócą na stadiony?

Jak na razie, rządowe postanowienie dotyczące odwołania wszystkich imprez masowych obowiązuje do odwołania i nie zanosi się na to, aby miało zostać wkrótce zniesione.

Kiedy kibice wrócą na stadiony?

Decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - w tym również meczów piłki nożnej - polskie władze podjęły 10 marca tego roku.

Jak na razie, rządowe postanowienie obowiązuje do odwołania i nie zanosi się na to, aby miało zostać wkrótce zniesione. O przywróceniu możliwości organizowania imprez masowych nie wspomniano bowiem podczas ostatniej konferencji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia, w trakcie której zaprezentowany został czteroetapowy plan stopniowego odmrażania gospodarki.

Nieco lepiej wygląda tymczasem polityka informacyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej, który przedstawił niedawno harmonogram powrotu PKO Ekstraklasy. Według terminarza przygotowanego przez PZPN, wznowienie rozgrywek miałoby się odbyć na przełomie maja i czerwca. Mecze byłyby jednak w tym czasie organizowane bez udziału publiczności.

Do kiedy będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń publicznych?

Od 24 marca rząd zmniejszył liczbę osób, które mogą się gromadzić w miejscu publicznym. Wcześniej było to 50 osób, teraz tylko dwie. Powodem było zapobieganie wzrostowi zakażeń koronawirusem. Za nieprzestrzeganie zaleceń można narazić się na mandat w wysokości pięciu tys. zł.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną zniesione obostrzenia. Premier Mateusz Morawiecki nie przewiduje zwiększenia limitu w żadnym z etapów odmrażania gospodarki. Wręcz przeciwnie - przestrzega, że obowiązujący zakaz może utrzymywać się jeszcze przez długi czas.

