Koronawirus w Polsce. Kiedy powrócą porody rodzinne?

Zdjęcie Kiedy powrócą porody rodzinne? /ARKADIUSZ ZIOLEK /East News

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Kiedy powrócą porody rodzinne?

Przez wzgląd na rozprzestrzeniającą się w naszym kraju epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, wiele szpitali jeszcze na początku marca podjęło decyzję o rezygnacji z przeprowadzania porodów rodzinnych.

Na ich zawieszenie duży wpływ miały także rekomendacje wydane w drugiej połowie marca przez krajowego konsultanta w dziedzinie perinatologii, Mirosława Wielgosia, oraz przez szefostwo Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Z przedstawionych zaleceń wynikało, że możliwość odbywania porodów rodzinnych w szpitalach powinna zostać wstrzymana do odwołania. Ostateczne decyzje w omawianej sprawie podejmowali jednak każdorazowo dyrektorzy poszczególnych placówek.

Kiedy wobec tego powrócą porody rodzinne? Jak na razie - trudno powiedzieć. Należy tym samym zakładać, że obecna sytuacja potrwa do odwołania. Wiele zależy z pewnością od dobrej woli dyrektorów szpitali i od tego, jakie decyzje w omawianej sprawie będą podejmowali w najbliższych tygodniach konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny (tudzież autorzy poprzednich rekomendacji).

