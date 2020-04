Koronawirus w Polsce. Mogę wyjść do parku, jeśli nie ma w nim ludzi?

Od 1 kwietnia - w związku z nowymi ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa w Polsce - nie będzie można korzystać z parków, bulwarów czy plaż. Czy jednak mogę wejść do parku, jeśli będzie zupełnie pusty?

Zdjęcie Mimo stanu zagrożenia, piękna pogoda przyciągnęła warszawiaków do parków i lasów, zdjęcie z 23 marca 2020 /ot. Jakub Kamiński/East News /East News

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące nowych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Reklama

Do odwołania wprowadzono zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. "Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym - do zwiększenia szans na zakażenie" - tłumaczą rządzący.



Ale czy mogę wejść do parku, jeśli nikogo innego w nim nie ma?

- Nie. Wprowadzony zakaz jest całkowity. Za złamanie przepisów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.