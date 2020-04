Koronawirus w Polsce. Obrona prac dyplomowych - zasady

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przedstawiło jednolitych wytycznych w sprawie obrony prac dyplomowych w czasie epidemii koronawirusa. Rektorzy poszczególnych uczelni mają więc dużą swobodę w podejmowaniu decyzji.

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Obrona prac dyplomowych – zasady

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przedstawiło, jak dotąd, jednolitych wytycznych w sprawie obrony prac dyplomowych czy rozpraw doktorskich w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Rektorzy poszczególnych uczelni wyższych mają więc w tym zakresie dużą swobodę w podejmowaniu decyzji.

Że tak jest w istocie, dowodzi choćby przypadek Uniwersytetu Łódzkiego, którego władze zezwoliły niedawno na zdalne obrony prac dyplomowych. Takie rozwiązanie miałoby być jednak stosowane na łódzkiej uczelni jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w porozumieniu ze studentem i na wyraźny jego wniosek. Tradycyjne egzaminy miałyby się odbywać tymczasem bez zmian, jednak z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Pomysł, aby egzaminy dyplomowe przeprowadzać na odległość, spotkał się również w ostatnim czasie z akceptacją Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na poznańskiej uczelni egzaminy będą przeprowadzane w ten sposób tak długo, jak długo tradycyjne zajęcia dydaktyczne pozostaną zawieszone.

O tym, w jakim trybie będzie się odbywało rozliczanie bieżącego roku akademickiego i jakie będą zasady zdawania egzaminów semestralnych czy dyplomowych, władze poszczególnych uczelni powinny powiadomić swoich studentów same, stosowne informacje przesyłając im na przykład pocztą elektroniczną.

