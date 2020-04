Od 20 kwietnia będzie można swobodnie wchodzić do lasów i parków. Czy w takich miejscach obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust? "W lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki" - informuje Ministerstwo Środowiska.

Zdjęcie Lasy i parki otwarte od 20 kwietnia, zdj. ilustracyjne /Darek Delmanowicz /PAP

W ramach cyklu "Odpowiada mi Interia" zebraliśmy dla naszych czytelników odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii koronawirusa. To jest artykuł z cyklu, w którym wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie. Jeśli macie pytania związane z koronawirusem, na które szukacie rzetelnych odpowiedzi, piszcie do nas.

Czy noszenie maseczki w lesie i parku jest obowiązkowe?



"Decyzja o wytycznych dla osób poruszających się po lesie lub parku została podjęta po rekomendacji ministra środowiska Michała Wosia" - podkreślono w komunikacie.

Resort środowiska przekazał wytyczne dyrektorom parków narodowych, by "także one były dostępne dla odwiedzających". "Dyrektorzy mogą w ramach lokalnego rozpoznania zamknąć określony rejon lub szlak, jednak nie cały park. Pracownicy i straże parków będą informować odwiedzających o wszystkich wyłączeniach" - czytamy.

"Pamiętajmy, że nadal obowiązuje zakaz grupowania się i trzeba zachowywać bezpieczny odstęp. Dla bezpieczeństwa w miejscach, gdzie może pojawiać się więcej osób, został zachowany obowiązek zasłaniania twarzy. Na parkingu nosimy więc maseczkę, ale w lesie już tego obowiązku nie ma" - powiedział Woś, cytowany w komunikacie.

Resort podkreśla jednocześnie, że decyzją Rady Ministrów niedostępna pozostaje mała infrastruktura leśna: urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci, wiaty i miejsca biwakowania.

Ministerstwo środowiska zaapelowało także, by względu na panującą suszę zachować szczególną ostrożność.

