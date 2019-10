SDF: Rzecznik Państwa Islamskiego zabity w kolejnym ataku na północy Syrii

Rzecznik Państwa Islamskiego (IS) Abu al-Hasan al-Muhadżir został zabity w niedzielę w kolejnym ataku na północy Syrii - poinformował dowódca Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), na których czele stoją Kurdowie, Mazlum Abdi.

SDF: rzecznik IS zabity w kolejnym ataku na północy Syrii

Jakpodala agencja AFP, Abdi napisał na Twitterze, że rzecznik IS został "wzięty na cel" w miejscowości Ajn al-Bajda, w północnej części prowincji Aleppo (północny zachód kraju).

Dowódca SDF podał ponadto, że akcja, w której zginął Muhadżir, była "kontynuacją poprzedniej operacji", która doprowadziła do śmierci szefa Państwa Islamskiego Abu Bakra al-Bagdadiego. Abdi określił rzecznika IS jako "prawą rękę" Bagdadiego.Jednocześnie agencja Reutera podaje, że kurdyjskie milicje o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), które stanowią trzon SDF, poinformowały, że Muhadżir został zabity we wspólnym ataku kurdyjskich i amerykańskich sił.

Wcześniej w niedzielę prezydent USA Donald Trump poinformował o śmierci przywódcy IS. Bagdadi - jak mówił Trump - wysadził się w powietrze podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. Amerykański prezydent powiedział również, że Kurdowie dostarczyli informacji wywiadowczych potrzebnych w tej operacji. (PAP)