Komisarz Johannes Hahn: UE chce rozprowadzić szczepionkę na COVID-19 na cały świat

"Unia Europejska chce rozdystrybuować szczepionkę na koronawirusa na całym świecie" - poinformował w czwartek (2 lipca) unijny komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn. Komisja Europejska zamierza doprowadzić do wynalezienia szczepionki w ciągu 12-18 miesięcy.

Zdjęcie Komisarz Johannes Hahn /FRANCOIS WALSCHAERTS/WAL /AFP

Podczas wystąpienia przed Europejskim Komitetem Regionów Hahn powiedział, że w obliczu wywołanego pandemią COVID-19 kryzysu UE bardziej niż kiedykolwiek powinna bronić europejskich wartości. Zdaniem komisarza Wspólnota musi być solidarna ze swoimi partnerami w skali globalnej, walczyć o zrównoważony rozwój oraz pomagać humanitarnie w najbardziej narażonych regionach świata.

"Ta pandemia z definicji dotyczy całego świata i my też musimy pomagać. Jeżeli mamy możliwość, jeżeli będą szczepionki, to musimy rozprowadzić je na całym świecie. Żeby chronić także siebie, żeby pomóc nam wrócić do normalności, do nowej normalności. Żeby znowu móc przemieszczać się, spotykać z przyjaciółmi i podróżować" - podkreślił.

Opracowanie i dystrybucja szczepionki przeciwko koronawirusowi stanowiłyby trwałe rozwiązanie problemu pandemii, dlatego jest podstawowym założeniem działań Komisji Europejskiej w tym kontekście.

Ekspresowe tempo

Opracowanie szczepionki to bardzo złożony proces, który zazwyczaj trwa około 10 lat, natomiast Komisja zamierza go zrealizować w ekspresowym tempie - w ciągu 12-18 miesięcy, a nawet wcześniej, co - jak zapewniono - ma się odbyć bez uszczerbku dla bezpieczeństwa preparatu, jego jakości i skuteczności.

Aby tego dokonać, konieczne są wczesne i znaczące inwestycje w zdolności produkcyjne wytwórców szczepionek. Należy również zabezpieczyć znaczne ilości surowców, aby produkcja mogła rozpocząć się natychmiast po zakończeniu badań klinicznych lub nawet wcześniej. Nie ma przy tym gwarancji, że taka szczepionka zostanie wynaleziona.

Finansowanie badań będzie pochodzić ze znacznej części instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych o wartości 2,7 mld euro.