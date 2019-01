Szef ochrony imprezy WOŚP w Gdańsku Dariusz S. usłyszy dwa zarzuty składania fałszywych zeznań i kolejny zarzut podżegania do składania fałszywych zeznań - powiedziała w poniedziałek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Zdjęcie Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk podczas konferencji prasowej / Adam Warżawa /PAP

Prokurator Wawryniuk powiedziała, że Dariusz S. przekazał policjantom błędną informację, iż sprawca zabójstwa Stefan W. posłużył się identyfikatorem "Media", aby wejść na scenę finału WOŚP. Miał też nakłaniać jednego ze swych pracowników do składania fałszywych zeznań. Działania te podjął, aby zatuszować nieprawidłowości przy zabezpieczeniu finału WOŚP. Dariuszowi S. postawiono dwa zarzuty składania fałszywych zeznań i zarzut podżegania do składania fałszywych zeznań. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Grażyna Wawryniuk oświadczyła, że w śledztwie ustalono, iż Stefan W. nie miał identyfikatora z napisem "Media". Identyfikator ten przekazał policjantom Dariusz S.



Rzeczniczka dodała, że prokuratura sprawdza, czy Stefan W. po wyjściu z więzienia pojechał do Warszawy. Miał między innymi rozważać przedostanie się na teren Pałacu Prezydenckiego. Badany jest między innymi monitoring z Pałacu.



W piątek Służba Ochrony Państwa oświadczyła, że Stefan W. nie próbował przedostać się do siedziby prezydenta. Prokuratura bada też sprawę informacji od matki Stefana W., iż po wyjściu z więzienia może on być niebezpieczny. Kobieta miała o tym informować policję.