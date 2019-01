Dariusz S. bez zdolności kierowania zachowaniem?

Mój klient mógł mieć wyłączoną zdolność pokierowania swoim zachowaniem i zniesioną zdolność do rozumienia tego, co robi – powiedział w czwartek PAP Dawid Szachta, obrońca aresztowanego ochroniarza finału WOŚP w Gdańsku.

Zdjęcie Obrońca ochroniarza WOŚP: Mój klient mógł mieć wyłączoną zdolność pokierowania swoim zachowaniem / Adam Warżawa /PAP

Jak informowała PAP we wtorek, gdański sąd uwzględnił tego dnia wniosek prokuratury o aresztowanie Dariusza S., szefa ochrony finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia w Gdańsku, podczas którego doszło do ataku nożem na prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza.

Reklama

"Jednocześnie sąd orzekł wykonywanie tego tymczasowego, trzymiesięcznego aresztu w warunkach szpitalnych ze względu na samopoczucie i stan psychiczny podejrzanego" - poinformowała PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Gdańska prokuratura, prowadząca śledztwo ws. zabójstwa prezydenta Adamowicza, zarzuciła Dariuszowi S. dwukrotne złożenie nieprawdziwych zeznań i podżeganie innej osoby do złożenia fałszywych zeznań w wątku śledztwa dotyczącym identyfikatora z napisem "media".

Podejrzany nie przyznał się do zarzutów.

Szachta, pytany o to, dlaczego mimo orzeczeń biegłych o niezdolności Dariusza S. do uczestnictwa we wcześniejszym procesie, w którym podejrzany jest on o pobicie i kierowanie gróźb karalnych, pracował jako ochroniarz, ocenił, że jego klient mógł mieć wyłączoną zdolność pokierowania swoim zachowaniem.

"Mając na uwadze dokumentację medyczną mojego klienta i zachowania, a także jego stan, mógł mieć wyłączoną zdolność do pokierowania swoim zachowaniem i zniesioną zdolność do rozumienia tego, co robi" - podkreślił Szachta.

Wcześniej informował PAP, że jego wiedza wskazuje na to, że jego klient nie był w trakcie imprezy WOŚP szefem ochrony, lecz tylko jednym z ochroniarzy. Rzecznik prasowa gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk przyznała w środę po raz kolejny, że ustalenia prokuratury są inne, a Dariusz S. miał być szefem ochrony podczas finału WOŚP, gdzie doszło do ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Szachta powiedział w rozmowie z PAP, że jego klient "cieszył się zaufaniem społecznym i miał nieposzlakowaną opinię". Potwierdził, że był on kuratorem sądowym.

"Informacji pojawiających się w mediach o prowadzeniu firmy windykacyjnej przez mojego klienta nie potwierdzam" - dodał Szachta.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska poinformowała PAP we wtorek, że Dariusz S. z czterema innymi osobami zaatakowali w lipcu 2016 r. mężczyznę. Uderzali go pięściami w twarz i tułów oraz kopali.

Całej piątce przedstawiono zarzut udziału w pobiciu. Grozi za to kara więzienia do trzech lat. Dariuszowi S. ponadto przedstawiono zarzut kierowania pod adresem pokrzywdzonego gróźb karalnych, za co grożą maksymalnie dwa lata pozbawienia wolności.

Proces w tej sprawie ruszył, jednak nie odczytano aktu oskarżenia. Oskarżony Dariusz S. nie stawił się w sądzie, składając zaświadczenie lekarskie. "Sąd dwukrotnie dopuszczał dowód z opinii lekarzy i dwukrotnie stwierdzono, że przez kolejne trzy miesiące ten oskarżony nie może brać udziału w postępowaniu. Ostatnia opinia z października 2018 - okres niezdolności do stycznia 2019 r. Sędzia będzie podejmował decyzję, czy ponownie badać oskarżonego celem stwierdzenia jego zdolności do udziału w procesie" - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski.

Rzecznik gdańskiego sądu dookreślił w czwartek, że była to "opinia biegłych, wskazująca na niezdolność do udziału w procesie przez okres trzech miesięcy". Nadal nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie została wystawiona i czy kończyła się na początku stycznia, czy też podczas finału WOŚP obowiązywała nadal.

W niedzielę, 13 stycznia, wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

W sobotę odbył się pogrzeb prezydenta Gdańska. Urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w bazylice Mariackiej w Gdańsku.