Karnowski: Zastanówmy się, jak uhonorować prezydenta Adamowicza

- Apelujemy do wszystkich miast i gmin, by zastanowić się, jak uhonorować zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, a także, by pomyśleć o tym, by jego przesłanie o wolności, solidarności, otwartości wprowadzić do szkół - mówił prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

"Wielu samorządowców zastanawia się co dalej, i dlatego też wystosowaliśmy dzisiaj apel o to, żeby zastanowić się nad tym, jak godnie, w każdym mieście, w każdej gminie uhonorować naszego przyjaciela, prezydenta Paweł Adamowicza, bo on był jednym z twórców samorządów, nie tylko w Gdańsku, ale i w Polsce" - mówił w środę popołudniu na briefingu prasowym w Warszawie prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Jak zaznaczył, Rada Warszawy podejmie w czwartek, na uroczystej sesji, uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Pawłowi Adamowiczowi. "A my apelujemy do wszystkich innych miast i gmin w Polsce, żeby zastanowić się jak uhonorować, czy też honorowym obywatelstwem, czy w innych sposób - oraz też żeby pomyśleć o tym, że przesłanie Pawła Adamowicza o wolności i solidarności, otwartości wprowadzić do wszystkich szkół, żeby to także zostało u młodego pokolenia" - mówił Karnowski.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślił, że celem inicjatywy jest też, "by każdy samorządowiec zapewnił Polakom możliwość spotkania się w swoim mieście, w swojej miejscowości, na centralnym placu" w sobotę w południe, gdy w Gdańsku będzie się odbywał pogrzeb Pawła Adamowicza.

"By to był taki moment zadumy, by ci wszyscy, którzy nie będą mogli być w Gdańsku, mogli u siebie, we własnej miejscowości o godz. 12. spotkać się i oddać momentowi zadumy. To jest taki moment, kiedy wszyscy powinniśmy być razem i stąd ten apel do wszystkich samorządowców całej Polski, który dziś wystosowaliśmy wspólnie" - powiedział prezydent stolicy.

